Заступник Балоги піде тільки коли його відпустить Ющенко

Станом на 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ перебуває у відпустці, яка розпочалася 28 липня та триватиме до 6 вересня ц.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, питання відставки О.ЧАЛОГО з посади заступника глави президентського Секретаріату попередньо обговорювалося ним з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ і було прийнято до відома.

Остаточне рішення цього кадрового питання буде прийнято Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після завершення відпустки О.ЧАЛОГО.

Як повідомляв УНІАН, газета “Комерсант-Україна” (№143 від 18 серпня) з посиланням на джерела в Секретаріаті Президента написала, що заступник глави Секретаріату Президента України О.ЧАЛИЙ подав заяву про відставку.