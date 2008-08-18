Заступник Балоги піде тільки коли його відпустить Ющенко
18:30, 18 серпня 2008Політика
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Голова СП заяву взяв до відома
|Олександр ЧАЛИЙ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, питання відставки О.ЧАЛОГО з посади заступника глави президентського Секретаріату попередньо обговорювалося ним з главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ і було прийнято до відома.
Остаточне рішення цього кадрового питання буде прийнято Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після завершення відпустки О.ЧАЛОГО.
Як повідомляв УНІАН, газета “Комерсант-Україна” (№143 від 18 серпня) з посиланням на джерела в Секретаріаті Президента написала, що заступник глави Секретаріату Президента України О.ЧАЛИЙ подав заяву про відставку.
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