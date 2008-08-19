Чалого змусили піти від Ющенка через зв’язки з Тимошенко та ІСД?

Олександр Чалий вирішив піти з посади заступника глави секретаріату президента, де він відповідав за зовнішню політику, через власну близькість до ІСД та членства його дружини в Блоці Юлії Тимошенко.

Таке припущення висловило джерело в секретаріаті президента в розмові з "Сегодня", пише Українська правда.

"Рішення про відставку стало обопільним. А от серед її причин можна виділити три", - повідомило газеті джерело в СП.

"Перші дві пов`язані між собою – це його близькість до Індустріального союзу Донбасу, господарі якого на сьогоднішній момент підтримують Юлію Володимирівну, і те, що його дружина Інна Новак – депутат від БЮТ у Київраді. Так що такий стан речей довго тривати не міг. Потрібно було визначатися", - заявило джерело.

Третьою же причиною, яка була не головною, але все ж таки наклала свій відбиток на бажання розлучитися, стало, те, що Чалий – противник вступу України до НАТО і прихильник її нейтрального статусу, говорять у СП.

До слова, під час російсько-грузинського конфлікту Чалий був у відпустці. Довідатися мотиви від самого Чалого газеті в понеділок не вдалося.

За інформацією видання, поки в секретаріаті президента обговорюють три кандидатури заміни Чалого.

За словами джерела, це Андрій Веселовський, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині представник України при ЄС, Олександр Моцик, нинішній посол у Польщі, і Костянтин Грищенко, перший заступник секретаря РНБО і посол України в Росії.

Як відомо, у понеділок з`явилася інформація про те, що Чалий подав заяву про відставку з посади заступника глави секретаріату президента. Одне з джерел у секретаріаті стверджувало, що Чалого "змусили піти у відставку". На даний момент Чалий перебуває у відпустці.