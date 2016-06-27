Гройсман прибув з візитом до Німеччини

Про це у Twitter повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.

Як передбачається, в ході візиту 27-28 червня Гройсман має зустрітися з федеральним канцлером Ангелою Меркель, президентом Йоахімом Гауком, міністром фінансів Вольфгангом Шойбле, міністром економічного співробітництва і розвитку Гердом Мюллером, бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.

Читайте такожМеркель требует от Лондона прояснить картину будущих отношений с ЕС: "Это не должно длиться вечно"

Крім того, плануються зустрічі українського прем’єра з представниками провідних німецьких фінансово-промислових компаній та лідерами української громади Німеччини.

Глава уряду також виступить перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл у Фонді ім. Кьорбера у Берліні.