Гройсман прибув з візитом до Німеччини
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з візитом до Німеччини.
Про це у Twitter повідомив його прес-секретар Дмитро Столярчук.
Як передбачається, в ході візиту 27-28 червня Гройсман має зустрітися з федеральним канцлером Ангелою Меркель, президентом Йоахімом Гауком, міністром фінансів Вольфгангом Шойбле, міністром економічного співробітництва і розвитку Гердом Мюллером, бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.
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Крім того, плануються зустрічі українського прем’єра з представниками провідних німецьких фінансово-промислових компаній та лідерами української громади Німеччини.
Глава уряду також виступить перед експертами та представниками політичних, бізнесових кіл у Фонді ім. Кьорбера у Берліні.