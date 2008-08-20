Генпрокуратура все ще не одержала доказів "зради" Тимошенко

Генеральна прокуратура ще не одержувала матеріалів від Секретаріату Президента України щодо перевірки дій прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА.

«На вчорашній вечір Генеральна прокуратура ніяких матеріалів з цього приводу не одержувала», - сказала Т.КОРНЯКОВА, зазначивши, що не має інформації про те, чи надходили такі документи сьогодні вранці.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть правоохоронним органам для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції в діях діючого прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за інформацією, що є, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили в конфлікті з Грузією.

«Координацію проекту «Вибори-2010» покладено на створений у Москві центр на чолі з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС і Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні займатиметься Дмитро ТАБАЧНИК”, говориться в повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборного штабу вже фактично почато. До неї залучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи з найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої прапори «вчорашніх», які прагнуть реваншу, на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, на особисте запрошення ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардинію», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.