Генштаб РФ: відбудовуючи армію Грузії, НАТО провокує конфлікт

Відновлення армії Грузії за допомогою НАТО є головним чинником провокації напруженості в зоні грузино-осетинського конфлікту, заявив у середу заступник начальника Генштабу ВС РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин.

"Ми вважаємо, що подібна "миротворчість" (з боку НАТО), коли знову агресор відновлюється, якого раніше і так щедро забезпечили озброєннями, - це явний провокуючий чинник, чергового бліцкрігу", - сказав Ноговіцин на прес-конференції в РІА “Новости”.

За його словами, російські військові пропонуватимуть політичному керівництву РФ "конкретні адекватні заходи" для нейтралізації такої загрози.