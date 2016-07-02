Порошенко завтра в Одесі візьме участь у заходах з нагоди Дня Військово-морських сил

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, у неділю планується робоча поїздка глави держави до Одеси для участі в заходах з нагоди Дня Військово-морських Сил ЗСУ.

Читайте такожУ святкуванні Дня ВМС візьмуть участь 15 бойових кораблів та суденПланується, що в рамках святкувань відбудеться підняття Військово-морського прапора і прапорів розцвічування на кораблях та катерах. У ритуалі візьмуть участь особовий склад кораблів і катерів, керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ, командування ВМС ЗСУ та почесні гості.

Після завершення ритуалу на зовнішньому рейді планується покладання вінка і квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків, дефіле військового оркестру на площі Морського вокзалу тощо.

«На причалі Морського вокзалу пройдуть урочисті заходи за участю керівництва держави, області, Міноборони і Генштабу ЗСУ, командування ВМС ЗСУ. Зокрема, церемонія вручення державних нагород, присвоєння кораблям іменних назв, ознайомлення зі зразками озброєння і військової техніки», - зазначили в ОДА.

Крім того, передбачається, що Порошенко візьме участь у церемонії вручення сертифікатів і ключів від квартир військовим морякам.