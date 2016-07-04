Порошенко подякував США за те, що "були поруч останні 2 роки"

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Ми дякуємо Сполученим Штатам, що були поруч останні два роки - найскладніші два роки в історії України. З Днем незалежності вас, друзі!" - зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, Порошенко має зустрітися з президентом США Бараком Обамою на саміті НАТО у Варшаві, який відбудеться 8-9 липня.

Раніше США привітав з днем незалежності, який відзначається 4 липня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.