Порошенко зустрінеться з Обамою на саміті НАТО у Варшаві - АП

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Інтер", передає DT.ua.

"Ми обговоримо, як великий комплекс двосторонніх відносин, так і питання глобальної та регіональної безпеки. Питання співробітництва Україна-НАТО, питання реформування Збройних сил, питання імплементації Мінських домовленостей - ці всі питання будуть в порядку денному", – розповів Єлісєєв.

Єлісєєв нагадав, президент України Петро Порошенко має намір зустрітися зі своїм американським колегою Бараком Обамою на саміті НАТО у Варшаві.

"Цей візит відбудеться 8-9 липня, і на даний момент у графіку ми передбачаємо час для проведення двосторонньої зустрічі між президентом України і президентом США", – уточнив заступник глави АП.