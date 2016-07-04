Гройсман привітав США з днем незалежності

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Вітаю США з днем незалежності! Про секрет їхнього успіху у боротьбі за незалежність гарно сказав перший президент США Джордж Вашингтон: "Якщо у нас і були невідомі ворогу таємні ресурси, то вони полягали у непохитній рішучості наших громадян, усвідомленні правоти нашої справи та впевненості, що Бог нас не полишить", - зазначив голова уряду.

Читайте такожПорошенко зустрінеться з Обамою на саміті НАТО у Варшаві - АП

Гройсман додав, що "це ті ресурси, які і нам сьогодні потрібні для перемоги у боротьбі за нашу незалежність".

Нагадаємо, в середині червня Гройсман здійснив візит до США.