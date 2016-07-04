У "Батьківщині" відмовилися розглядати закон про конфіскацію коштів Януковича

Про це він заявив у ході засідання Погоджувальної ради парламенту.

Представник "Батьківщини" сказав, що не має наміру брати участь у розгляді законопроекту про спецконфіскацію коштів Януковича.

"Нехай хтось очолює цей комітет, розглядає цей законопроект, і після того, як вони його ухвалять, хай вносять до зали", - наголосив соратник Юлії Тимошенко.

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Як відомо, на рахунках екс-президента Віктора Януковича заблоковано близько 50 мільярдів гривень. Після ухвалення відповідного закону про спецконфіскацію ці гроші мають піти на фінансування армії та соціальні виплати.

Через те, що депутати ніяк не можу ухвалити закон, що гроші незабаром будуть розморожені і виведені за кордон.