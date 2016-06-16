Рада відмовилася включити до порядку денного законопроект щодо конфіскації коштів Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, лише 169 (за необхідних мінімум 226 — УНІАН) із 317 народних депутатів підтримали включення до порядку денного проекту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню всупереч інтересам суспільства і держави” (№4811).

Не голосували в повному складі фракції “Опозиційний блок”, “Батьківщина” групи “Відродження” та “Воля народу”. Із фракції “Самопоміч” «за» проголосували лише двоє народних депутатів.

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Водночас 15 червня Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроект № 4811, що дозволить повернути до державного бюджету арештовані кошти режиму Януковича та спрямувати їх на забезпечення державного оборонного замовлення.

Законопроект № 4811 був розроблений групою народних депутатів на заміну законопроекту №4057 про спецконфіскацію.

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Голова комітету Сергій Пашинський зазначив, що законопроект №4811 про цивільну спецконфіскацію "надасть Генеральній прокуратурі України усі необхідні механізми, аби вилучити ці кошти з офшорів та направити їх до бюджету".

Як повідомляв УНІАН, у Transparency International наголошують, що міжнародним судам потрібні вироки українських судів для можливості повернення награбованих за часів режиму Віктора Януковича коштів.