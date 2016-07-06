Закон про спецконфіскацію ніяк не вплине надання безвізового режиму - дипломат

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив український дипломат, голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.

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Дипломат висловив здивування тією обставиною, що практично будь-яке питання, яке стоїть на порядку денному українського парламенту, постійно намагаються пов'язати з безвізовим режимом.

"Якщо подивитися на план дій з надання Україні безвізового режиму, ми не побачимо там навіть згадки про необхідність якогось спеціального порядку врегулювання конфіскації", - підкреслив він.

"Більше того, в самих країнах ЄС існують різні моделі врегулювання даного питання - ключовими є дотримання принципу верховенства права і ефективності боротьби з корупцією і зловживаннями", - пояснив голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень.

"Тому це питання потрібно вирішувати без прив'язки до безвізового режиму - він є важливим для України з точки зору саме боротьби з корупцією. А спроба "прив'язати" до нього надання або ненадання Україні безвізового режиму більше нагадує спробу перекласти з хворої голови на здорову", - заявив дипломат.

Він зазначив, що Україна виконала всі умови, необхідні для надання безвізового режиму з Євросоюзом, тому закон про спецконфіскацію ніяк не вплине на це.

Як відомо, у середу в деяких виданнях з'явилися згадки про те, що у випадку прийняття закону про спецконфіскацію Україна нібито не отримає безвізовий режим з ЄС.