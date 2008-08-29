Путін каже, що вводити війська до Грузії було не його рішення

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін спростував твердження про те, що рішення про введення військ до Грузії приймав він, а не президент Дмитро Медведєв.

"Це, звісно, не так", - сказав прем`єр, відповідаючи в інтерв`ю телекомпанії CNN на запитання, чи правда, що саме він віддав наказ про введення російських військ до Грузії.

При цьому Путін зазначив, що Медведєв знав його думку з цього питання.

"Але ухвалити таке рішення міг тільки президент РФ, Верховний головнокомандувач Збройними силами пан Медведєв. Це його рішення", - цитує Путіна "Новини-Грузія".