"Він - чесна людина!": Черновецький заперечує затримання свого сина в Іспанії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що дізнався про цю "роздуту іспанськими журналістами" новину з преси.

"Я відповідально заявляю, що мій син ніколи не займався ніякими справами, які навіть межують із злочинами! Йому це було непотрібно, оскільки на його рахунках достатньо грошей, які він чесно заробив при продажу банку в Україні! Він - чесна людина! І виключно законослухняний!" - стверджує Черновецький.

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За словами екс-мера Києва, його сина не затримано, він перебуває у себе вдома в Барселоні і наразі відповідає на запитання поліції про обставини, пов'язані з якоюсь людиною.

"Упевнений, що сьогодні до вечора поліція попросить у мого сина вибачення, але оскільки про нього поліція офіційно заявила в пресу, моя сім'я це так просто їм не залишить! Ми висунемо поліції Барселони серйозні позовні заяви за повідомлення, що порочать мого сина!" - пообіцяв Черновецький.

Нагадаємо, 12 липня ЗМІ повідомили, що в результаті спецоперації місцевих силовиків за підозрою у відмиванні грошей затриманий син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, Степан, і ще десятеро осіб.