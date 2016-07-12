В Барселоні за відмивання грошей затримали сина Черновецького - ЗМІ

В результаті спецоперації місцевих силовиків у Барселоні за підозрою у відмиванні грошей було затримано сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, Степана. Про це з посиланням на El Mundo пише "Європейська правда".

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Спецоперація відбулась у дорогому ресторані японської кухні, який належить вірменському бізнесменові Арману Маїляну.

"Серед затриманих в основному українці та росіяни, що проживають у Барселоні. Відомо, що серед затриманих є Степан Черновецький, син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького", – йдеться у повідомленні видання.

Слідчі припускають, що ресторан, в якому відбулися затримання, був прикриттям для українських злочинців, які інвестували в нього кошти, здобуті незаконним шляхом.

Наразі відомо, що у розслідуванні діяльності злочинного угруповання, яке займалося відмиванням грошей, затримано 11 осіб. Їх звинувачують у співучасті у діяльності злочинної організації, у відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також податкових махінаціях.

За інформацією джерел El Pais у правоохоронних органах, син Черновецького Степан та інші особи, яких було затримано у вівторок в Іспанії, відмили близько 10 млн євро.

Як повідомлялось раніше, наприкінці червня в Іспанії за відмивання грошей затримали 6 росіян та українця.