Росія вимагає "покласти край спекуляціям навколо Грузії"

Росія і Німеччина погодилися "покласти край" спробам загострити напруженість у Європі після російсько-грузинського конфлікту. Про це йде мова в заяві російського МЗС, оприлюдненій на сайті відомства.

Як наголошується в повідомленні, 30 серпня за ініціативою німецької сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації С.В.Лаврова з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Ф.-В.Штайнмайєром.

У контексті саміту Євросоюзу, який відбудеться 1 вересня, були розглянуті питання взаємодії Росії і ЄС, зокрема в світлі узгоджених 12 серпня президентами Росії і Франції шістьох принципів врегулювання грузино-південноосетинського і грузино-абхазського конфліктів. Обговорювалася можливість підключення представників Євросоюзу до моніторингу ситуації в Південній Осетії та Абхазії.

Сторони погодилися з необхідністю, за визначенням російського МЗС, “покласти край спробам використовувати ситуацію, що склалася навколо Грузії після 8 серпня, для нагнітання напруги в Європі шляхом спекуляцій з приводу неіснуючих загроз іншим країнам на пострадянському просторі”.