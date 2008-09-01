Тимошенко "заспокоїла" Балогу, що його шефу другий термін не світить

Спрощена процедура імпічменту набуде чинності після нових виборів Президента, і не стосуватиметься діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, вона знайома зі змістом законопроекту про зміну закону про Конституційний Суд України, яким передбачається спрощення процедури імпічменту Президента, а також підстав для її початку.

«Я думаю, що Секретаріату Президента не потрібно щодо цих законів переживати, оскільки, судячи з довіри, яка сьогодні складається до різних політиків, це нашого Президента стосуватися не буде. Нова процедура імпічменту – це для майбутніх президентів», - сказала прем`єр.

Водночас вона позитивно оцінила положення даного законопроекту.

«Щоб кожен президент, ким би він не був, ніколи вже не думав, що він не відповідатиме за порушення Конституції, за порушення законів, за колосальну корупцію», - зазначила прем`єр.