У Полтавській області явка виборців становила 34,19%, у Херсонській - 16,38% - дані ЦВК

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з ними, станом на 20:00 активність виборців по ОВО №151 становила 34,19%, по ОВО №183 - 16,38%.

Читайте такожУ Дніпрі явка виборців становила 26,03%, в Івано-Франківській області - 37,83% - дані ЦВК

Також на сайті ЦВК повідомляється, що в Чернігівській області по округу 206 явка виборців становила 34,64%.

Ще по чотирьох округах наразі даних немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).