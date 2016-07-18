Парубій: Рада призначить нових членів ЦВК у вересні

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає LB.ua.

"Я думаю, що одним з перших рішень на початку вересня буде формування нового складу ЦВК", - сказав він.

На думку спікера, питання ЦВК є пріоритетним і потребує якнайшвидшого вирішення.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді були зареєстровані президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв'язку з перевищенням терміну їх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№№ 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови №4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаеву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Синицю Надію і Леонтія Шипілова.