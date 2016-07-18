Результати довиборів до Ради: ЦВК опрацювала понад 50% протоколів (інфографіка)

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК.

В окрузі №23 у Волинській області лідирує Ірина Констанкевич - вона набрала 53,57% голосів після обробки 69,23% протоколів.

В окрузі №27 Дніпропетровської області лідирує волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова. У неї після обробки 95,34% протоколів 44,83% голосів.

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В Івано-Франківській області в окрузі №85 опрацьовано 53,61% протоколів. Там "УКРОПовець" Віктор Шевченко набирає 21,77% голосів.

В окрузі №114 Луганської області лідирує Сергій Шахов від "Нашого краю": у нього 40,49% голосів після обробки 8,27%.

У Полтавській області в окрузі № 151 обробили 36,57 протоколів. Там тепер у лідерах Руслан Богдан від «Батьківщини», у нього 20,76% голосів виборців.

В окрузі №183 Херсонської області оброблено 55,14% протоколів. Там лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, який набрав 25,99% голосів.

У Чернігівській області в окрузі № 206 опрацьовано 44,82% протоколів. Там самовисуванець Микитась Максим набирає 34,56% голосів виборців.

Нагадаємо, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).