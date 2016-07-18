У Європарламенті заявили про готовність пришвидшити роботу з надання Україні безвізового режиму

Про це йшла мова під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Як зазначають у прес-службі, глава держави закликав депутатів Європарламенту сприяти якнайшвидшому завершенню ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у контексті результатів консультативного референдуму у Нідерландах.

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Крім того депутати Європейського Парламенту запевнили у готовності максимально пришвидшити роботу щодо схвалення рішення про запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України восени цього року.

«Україна виконала свою частину зобов’язань. Тепер черга ЄС дотриматись власних зобов’язань», - наголосив Пєтрас Ауштрявічус.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках плану дій для візової лібералізації.