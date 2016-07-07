Комітет Європарламенту голосуватиме за скасування віз для України восени – представництво ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі представництва ЄС в Україні,

Зазначається, що висновки Комітету із закордонних справ щодо рекомендацій надання безвізового режиму громадянам України, Грузії та Косово будуть надані Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. "Саме цей комітет голосуватиме щодо скасування візових вимог для України, Грузії та Косово після літньої відпустки", - наголошують у повідомленні.

У дипмісії ЄС зазначають, що сьогодні депутати-члени Комітету Європейського Парламенту із закордонних справ наголосили на тому, що Євросоюз повинен надати безвізовий доступ на свою територію для громадян України, Грузії та Косово.

"Вони відповідно ухвалили три висновки, закликаючи Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ прийняти ці рекомендації з огляду на те, що ці країни досягли значного прогресу у впровадженні критеріїв, встановлених для зняття візових вимог. Також, на їх переконання, такий крок сприятиме розвитку міжлюдських контактів", - зазначають у представництві ЄС.

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Зазначається, що спрощення візового режиму та візова лібералізація для країн Східного партнерства і Західних Балкан – важливий інструмент зовнішньої та безпекової політики ЄС. Також це спосіб сприяння розвитку міжлюдських контактів і зміцнення відносин з Євросоюзом, відзначили члени Комітету.

Зокрема, у представництві України в ЄС зауважили, що надання Україні безвізового режиму було підтримано 42-ома голосами проти 3-х; 6 депутатів утрималися. За відповідну постанову стосовно Грузії ствердно проголосували 43 євродепутати, не підтримали – 5, утрималися – 3. Скасуванню візового режиму для Косово сказали «так» 38 членів Комітету, «ні» – 7, утрималися – 6.

Як повідомляв УНІАН, євродепутат Яцек Саріуш-Вольські заявив, що сьогодні, 7 липня, Комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення надання Європейським Союзом Україні безвізового режиму.