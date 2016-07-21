Наслідки бунту в Ірпінській колонії: керівництво закладу відсторонили від роботи

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Державної пенітенціарної служби.

"Наказом голови Державної пенітенціарної служби України на час проведення службового розслідування відсторонені від виконання обов’язків за посадою начальник Ірпінського виправного центру (№132) полковник внутрішньої служби Олег Кривий та заступник начальника установи з нагляду і безпеки та оперативної роботи майор внутрішньої служби Анатолій Шепель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання обов’язків начальника Ірпінського виправного центру (№132) покладено на полковника внутрішньої служби Сергія Стретовича.

Читайте такожУ ГПУ заявили про втечу співробітника пенітенціарної служби, який спровокував конфлікт в Ірпінській колонії

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 липня в Ірпінському виправному центрі, розташованому у смт Коцюбинське на Київщині, засуджені влаштували бунт після того, як до одного із них було застосовано фізичну силу. В Державній пенітенціарній службі запевнили, що втечі засуджених не допущено. Засуджений, до якого було застосовано силу, перебуває в установі, госпіталізації не потребує.

Пізніше в Генпрокурорі повідомили про втечу співробітника пенітенціарної служби, який спровокував конфлікт в Ірпінському виправному центрі.

Ірпінський виправний центр управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 132) – це установа мінімального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до обмеження волі. На даний час в установі утримується 175 осіб.