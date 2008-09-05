Тернопільські політв'язні дорікають Тимошенко за союз з КПУ

Тернопільська обласна Спілка політичних в’язнів і репресованих засудила дії БЮТ, спрямовані на діалог з Партією регіонів і КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, ухваленій на загальних зборах Спілки.

“Ми, колишні в’язні та репресовані московсько-комуністичних тюрем, що пережили багаторічні репресії і свавілля над людською гідністю, обурені діями депутатів Верховної Ради України від політичної партії Блоку Юлії Тимошенко, які, підтримуючи амбітність та президентоманію лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, пішли на політичне об’єднання з промосковськими Партією регіонів та КПУ”, – зазначають представники Спілки.

У заяві також дії БЮТ названі такими, що несуть загрозу незалежності України. Колишні політичні в’язні і репресовані трактують їх як зраду виборців, які віддали свої голоси, повіривши у передвиборчі гасла та обіцянки партії і особисто Ю.ТИМОШЕНКО.