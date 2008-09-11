Абхазія націлилась на Союзну державу, СНД і ОДКБ

Абхазія має намір подати заявку на участь в Союзній державі і не виключає свого членства в СНД і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Таку заяву зробив сьогодні президент Республіки Абхазія Сергій БАГАПШ на зустрічі в дискусійному клубі "Валдай" в Сочі, передає РБК.

Він додав, що Абхазія має намір подати заявку в Союзну державу після підписання угод про дружбу і співпрацю з РФ і Південною Осетією. "Якщо буде розширення СНД, то готові брати участь і там, і в ОДКБ теж", - сказав С.БАГАПШ.

Проте при цьому він зазначив, що вирішення цього питання більшою мірою залежить вже від діючих членів цих організацій. "Це вирішуватимуть ті, хто там зараз перебуває", - сказав президент Абхазії.

Що стосується питання про асоційований статус Абхазії з Росією, С.БАГАПШ зазначив, що сьогодні воно не розглядається. "Питання так сьогодні не стоїть, питання стоїть про незалежну Республіку Абхазія", - наголосив лідер республіки. Він додав, що Росія не має жодних претензій щодо цього і "нічого відторгати не хоче", про що неодноразово заявляло російське керівництво.

Він зазначив, що народ Абхазії ухвалив рішення - "будувати свою незалежну державу", і наголосив, що побудова незалежної держави відбуватиметься одночасно з налагодженням "добрих відносин" з РФ. "Це наш основний партнер", - сказав С.БАГАПШ.

Як відомо, Білорусь єдина з країн СНД відкрито підтримала масштабну військову операцію Росії в Грузії, почату після спроби Тбілісі силою повернути під свій контроль Південну Осетію. 5 вересня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що питання про визнання незалежності самопроголошених республік Південна Осетія і Абхазія буде розглянуте парламентом Білорусі нового скликання, вибори якого відбудуться 28 вересня.

5 вересня після саміту ОДКБ, куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що кожний з учасників організації самостійно вирішуватиме питання про визнання або невизнанню незалежності двох грузинських територій.

Тим часом, Виконавчий комітет СНД, штаб-квартира якого розташована в Мінську, 18 серпня одержав ноту Міністерства закордонних справ Грузії про вихід країни з СНД.