Луценко не виключає нових затримань у справі про посягання на суверенітет України

Найближчим часом можливі нові затримання підозрюваних у посяганні на територіальну цілісність України та причетності до створення терористичних угруповань на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві з приводу затримання колишнього голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

«Пан Єфремов – один із підозрюваних у справі організації терористичних угруповань, а також посягань на територіальну цілісність та незалежність України. Ми хочемо розглядати в сукупності дії більшої кількості посадових осіб, простих учасників цієї злочинної організації. Для цього потребуємо співпраці з громадянським суспільством», - заявив Луценко.

«Підозрюються у скоєнні інкримінованих пану Єфремову злочинів більша кількість осіб, найближчим часом ми передбачаємо розвиток слідчих дій з ймовірними затриманнями», - додав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.