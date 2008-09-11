Литвин каже, що у ВР прийшли олігархи, їх водії та охоронці з секретарями

Лідер однойменної фракції у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН виступає за скорочення кількості народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Полтаві.

«Ви знаєте, я дійсно вважаю, що кількість депутатів має залежати від чисельності населення країни. Якщо у нас кілька років тому було 52 млн. громадян і 450 депутатів, то сьогодні нас 46 млн., і треба пропорційно зменшити кількість депутатів», - вважає В.ЛИТВИН.

За його словами, це необхідно зробити ще до наступних парламентських виборів.

«Тоді депутати думатимуть про те, як облаштовувати країну і як утримувати процес вимирання населення», - сказав депутат.

Він також пропонує заборонити обиратися депутатам на два терміни поспіль. «Ми пропонуємо заборонити обиратися депутатам на два терміни поспіль. Хай відпрацює і зробить перерву. Хай каденцію осмислить, як він працював. Відпочине від парламентської діяльності і займеться іншими справами», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також заявив, що виступає за мажоритарну систему виборів депутатів.

«Я категорично не підтримую вибори за партійними списками. Це не дає працювати Раді. За партійними списками до Ради входять квадратно-гніздовим, сімейно-гніздовим способом і розміщуються в парламенті діти, племінники, родичі, олігархи, водії та їхні охоронці з секретарями. Це не прийнятне. Якби депутат обирався в окрузі, то відчував би відповідальність», - сказав В.ЛИТВИН.