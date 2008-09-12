Ющенко сказав бютівцям, що їм хитатися разом з Тимошенко необов’язково
Президент почав вмовляння на місцях
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає депутатів від БЮТ різних рівнів не відмовлятись від демократичних цінностей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Черкаській області.
«Я закликаю всіх депутатів БЮТ, по всіх областях, районах, схаменутися і не відмовлятися від національних демократичних цінностей», - підкреслив Президент. В.ЮЩЕНКО зазначив, що, за його інформацією, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ініціює засідання районних, міських, селищних рад, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, замінити багатьох голів рад тощо.
«Якщо позиція лідера хитається, то необов’язково всім хитатись», - сказав Президент, закликавши БЮТівців залишатись прихильниками демократичних цінностей.