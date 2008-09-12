Ющенко сказав бютівцям, що їм хитатися разом з Тимошенко необов’язково

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає депутатів від БЮТ різних рівнів не відмовлятись від демократичних цінностей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Черкаській області.

«Я закликаю всіх депутатів БЮТ, по всіх областях, районах, схаменутися і не відмовлятися від національних демократичних цінностей», - підкреслив Президент. В.ЮЩЕНКО зазначив, що, за його інформацією, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ініціює засідання районних, міських, селищних рад, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, замінити багатьох голів рад тощо.

«Якщо позиція лідера хитається, то необов’язково всім хитатись», - сказав Президент, закликавши БЮТівців залишатись прихильниками демократичних цінностей.