Богатирьова не збирається пришивати крила Партії регіонів

Секретар РНБО Раїса Богатирьова стверджує, що не має наміру приєднуватися до «чужих політичних проектів». Про це екс-член політради Партії регіонів заявила в інтерв`ю «Обозревателю». В той же час вона не дала однозначної відповіді на питання, на кого орієнтуватиметься політик Богатирева, і в якій політсилі «працевлаштується» у разі проведення дострокових парламентських виборів. «Журналісти все намагалися «записати» мене до «ЄЦ». Час показав: говорячи, що не збираюся туди вступати, я була абсолютно правдива. Приєднуватися до чужих політичних проектів – не мій принцип. Зраджувати його я не збираюся».

Також Богатирьова не стала відповідати на зауваження кореспондента, що її бренд мало знайомий Заходу України, і їй, вочевидь доведеться орієнтуватися на частину «вотчини Януковича», якщо точніше – на Харків і Запоріжжя. І що якщо Богатирьова очолить ліберальне крило «регіонів» - це буде хорошим ходом.

«Партія не літає – у неї послабли крила, - заявила на це секретар РНБО. - Інша справа – наявність різних думок. Я чітко сказала, що в партію Януковича не повернуся. Отже, ніяких «крил» пришивати не буду».

Разом з тим відповідь на питання про готовність Богатирьової зіграти роль «другої колони» ПР, тим самим відтягнувши на себе частину нинішнього електорату регіоналів – переважно тих, кому близька ідеологічна платформа партії, але неприємна постать Віктора Януковича як така, прозвучав як попередження нинішньому лідерові «регіонів».

«На етапі виборчої кампанії, абсолютно всі її учасники – конкуренти, - заявила Богатирьова. - Такий об`єктивний закон, що не виключає, втім, наявності якихось попередніх домовленостей про співпрацю, можливо навіть коаліції».