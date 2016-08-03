Україна наполягає на допуску Червоного Хреста до заручників бойовиків на Донбасі

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ, яке відбулося сьогодні в Мінську.

"З великими труднощами ми продовжуємо роботу зі звільнення заручників. Представники ОРДЛО довгий час не давали інформації про місцезнаходження багатьох наших людей. Раніше вони стверджували, що у них знаходиться лише 21 людина. Сьогодні представники ОРДЛО визнали, що в заручниках на непідконтрольній Україні частині Донбасу знаходяться 45 осіб. Загалом ми вимагаємо звільнення 107 незаконно утримуваних осіб», - заявила вона.

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За словами Оліфер, українська сторона наполягає на всебічній участі Міжнародного Комітету Червоного Хреста в процесі звільнення людей: мова йде і про допуск експертів МКЧХ до заручників, і про виявлення їх місцезнаходження.

Крім того, Оліфер зазначила, що безпека залишається ключем до повноцінного вирішення політичних, гуманітарних та соціально-економічних проблем.

"Тривають систематичні обстріли з боку ОРДЛО, гинуть люди, руйнується інфраструктура. Основна передумова для врегулювання ситуації з безпекою – це повернення Україні контролю за українсько-російським державним кордоном", - додала прес-секретар Кучми.