Бойовики обстріляли Станицю Луганську: поранені троє військових

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, бойовики зі 120- та 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї неодноразово вели обстріл в напрямку Станиці Луганської. Наші військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь.

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В результаті обстрілу троє українських військовослужбовців дістали поранення. Двох уже прооперували, ще одного готують до операції.

Крім того, впродовж вечора та після опівночі 3 серпня бойовики п'ять разів стріляли із заборонених видів зброї в напрямку населених пунктів Попаснянського району.

Увечері позиції українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка двічі потрапили під вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.

Також увечері та після опівночі противник зі 120- та 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів тричі обстрілював околиці Новоолександрівки.

В результаті обстрілу було пошкоджено будинок у Троїцькому.