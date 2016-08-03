Бойовики обстріляли Станицю Луганську: поранені троє військових
2 серпня в результаті обстрілу бойовиками Станиці Луганської були поранені троє військовослужбовців Збройних сил України.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, бойовики зі 120- та 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї неодноразово вели обстріл в напрямку Станиці Луганської. Наші військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь.
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В результаті обстрілу троє українських військовослужбовців дістали поранення. Двох уже прооперували, ще одного готують до операції.
Крім того, впродовж вечора та після опівночі 3 серпня бойовики п'ять разів стріляли із заборонених видів зброї в напрямку населених пунктів Попаснянського району.
Увечері позиції українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка двічі потрапили під вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів.
Також увечері та після опівночі противник зі 120- та 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів тричі обстрілював околиці Новоолександрівки.
В результаті обстрілу було пошкоджено будинок у Троїцькому.