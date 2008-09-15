Симоненко відповів Морозу: не про місця у ВР треба думати

Соціалісти хочуть створити «Лівий блок» заради проходження до парламенту.

Про це в інтерв’ю УНІАН сказав лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що «Лівий блок» або «Лівий фронт» «це не є якась передвиборча технологія».

П.СИМОНЕНКО повідомив, що КПУ направила відкритий лист лідеру Соціалістичної партії України Олександру МОРОЗУ щодо того, щоб вони чітко визначилися із своїми позиціями зокрема, по НАТО, по «реабілітації бандерівців».

За словами П.СИМОНЕНКА, «якщо КПУ проводять заходи проти НАТО, то чому там немає соціалістів, чому соціалісти не беруть участі в заходах, коли йдеться про проблеми знищення історичних і культурних пам’ятників, а також не виступають проти реабілітації бандерівців».

«Спочатку не про місця треба думати у ВР і гріти ті місця, а займатися конкретними справами, щоб люди вірили, що є ліві партії, які захищають їх інтереси», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня голова СПУ О.МОРОЗ звернувся до лідера комуністів П.СИМОНЕНКА із пропозицією об’єднати очолювані ними партії, а також інші політичні сили лівого спрямування у єдиний виборчий блок в разі проведення дострокових парламентських виборів.

Водночас лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ нещодавно висловив сумнів в необхідності для КПУ об`єднуватися із Соцпартією, але при цьому назвав можливим об`єднання лівих сил України в єдиний блок.

На думку Л.ГРАЧА, об`єднання лівих сил має проходити на основі трьох принципів: антиНАТО, державний статус російської мови та дружні відносини з Російською Федерацією. При цьому, зазначає Л.ГРАЧ, лідер Соцпартії О.МОРОЗ на головні питання не відповідає, тому комуніст сумнівається в необхідності об`єднання КПУ і СПУ. «Навіщо нам об`єднуватися, не знайшовши відповіді на ці питання? Щоб його (лідера СПУ - УНІАН) із трясовини витягнути й на своїх плечах занести в політику?», - сказав Л.ГРАЧ.