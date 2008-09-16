Ющенко: вища школа повинна говорити одним голосом

21:48, 16 вересня 2008
Політика
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Президент мав нараду з ректорами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав ректорів вищих навчальних закладів консолідуватися довкола теми розвитку вищої освіти в Україні.

«Вища школа повинна навчитися говорити одним голосом», – сказав Президент, завершуючи нараду з ректорами, яка була присвячена забезпеченню доступу до якісної вищої освіти.

«Нам потрібно бути мобільними, дієвими, якщо ми хочемо сьогодні виграти змагання у вищій школі», – зазначив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що від позиції керівників вишів «залежить поведінка мільйонів людей».

Глава держави заявив, що готовий надавати підтримку в актуальних питаннях розвитку вищої освіти, які порушуватимуть ректори вишів.

«Для мене дуже важливо, щоб ректори вищих навчальних закладів використали шанс сформувати нову модерну і якісну політику вищої школи», – запевнив В.ЮЩЕНКО.

Також Президент запропонував створити робочу групу з представників керівництва ВНЗ, яка сформулювала б план дій щодо розвитку цієї сфери освіти на 2008-2009 роки. На думку глави держави, такий план має формуватися із конкретних прикладних кроків, на реалізацію яких мають бути спрямовані спільні зусилля керівників вищої школи та влади.

 

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