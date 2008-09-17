Тимошенко: за все погане між Україною і Росією відповідатиме Ющенко

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за всі негативні радикальні економічні рішення Росії щодо України відповідальність нестиме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу, коментуючи інформацію про доручення першого віце-прем`єра РФ Ігоря ШУВАЛОВА.

“Я думаю, що за всі такі радикальні рішення щодо України відповідальність несе особисто Президент ЮЩЕНКО. Тому що, коли якимсь країнам оголошуються інформаційні війни і коли країни ображаються і принижуються, то, безперечно, Україна чекає удару у відповідь. І тому за все, що відбуватиметься поганого у відносинах між Україною і Росією, я думаю, що персональну відповідальність несе Віктор ЮЩЕНКО – Президент країни”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона відзначила, що Україні в XXI столітті в мирний час необхідно проводити гармонійну і збалансовану політику, яка захищає національні інтереси, робить Україну “не ізгоєм у світовому просторі, а гравцем”, і не об`єктом, а суб`єктом у геополітичній і економічній сферах.

Як повідомляв УНІАН, Росія може посилити тарифну політику на товари, що надходять з території України. Перший віце-прем`єр РФ І.ШУВАЛОВ дав доручення Мінекономрозвитку, Мінсільгоспу, Мінпромторгу і Мінфіну забезпечити захист російського ринку у зв`язку із вступом України до Світової організації торгівлі.

Доручення передбачає можливість використання заходів фітосанітарного і ветеринарного контролю, а також інших можливих заходів у сфері виробництва і продажу товарів і послуг промислового і сільськогосподарського призначення.

У зв`язку із ситуацією на Кавказі низка країн висловилась проти вступу Росії до Світової організації торгівлі.

31 серпня прем`єр РФ Володимир ПУТІН в інтерв`ю телепрограмі "Вести недели" заявив, що Росія має намір припинити деякі програми в промисловості і сільському господарстві в рамках переговорів із вступу до СОТ.

"Ми поки що членами СОТ не є, ми почекаємо, поки що припинимо деякі з цих програм. Але ми повернемося до них, щойно станемо повноправними членами організації", - сказав російський прем`єр.

"Ми...вказували нашим партнерам на те, що не збираємося приєднуватись до Світової організації торгівлі за будь-яку ціну, будь-яким шляхом. Ми орієнтуватимемося виключно на інтереси і потреби вітчизняної економіки", - відзначив В.ПУТІН.

Україна 16 травня 2008 року стала членом Світової організації торгівлі.