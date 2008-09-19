Вибори до місцевих рад мають відбуватися за мажоритарною системою

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ вважає, що вибори до рад - від селищної до міської – мають проходити за мажоритарною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАТКОВСЬКИЙ сказав журналістам на прес-конференції в міськраді.

Мер Полтави вважає, що вибори до рад - від селищної до міської - мають проходити за мажоритарною системою, тоді кожен депутат знатиме, де його округ, хто його виборці і куди треба спрямувати гроші з депутатського фонду.

На його думку, існуюча система виборів міськради за партійними списками «заплутала» депутатів і вони «розгубилися» в питанні використання «своїх» грошей: чи то слідувати вказівкам партій, які вони представляють, чи то фінансувати потреби виборців, яких вони фактично не мають.