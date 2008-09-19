Коаліцію у ВР можуть формувати виключно фракції – рішення КС

Коаліцію у парламенті можуть формувати виключно фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у ВР). Рішення зачитав голова КС Андрій СТРИЖАК.

Зокрема, Конституційний Суд дійшов висновку, що словосполучення «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді», що міститься у 83 ст. Конституції України, слід розуміти як сформоване на встановлених Конституцією України засадах об’єднання за результатами виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів України, в яких становить більшість від конституційного складу ВР, які (депутатські фракції) на основі узгодження політичних позицій погодились на спільну парламентську діяльність.

Водночас КС припинив конституційне провадження у справі в частині конституційного подання щодо офіційного тлумачення словосполучення «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді через непідвідомчість Конституційному Суду питань, порушених у цьому питанні».

У мотивувальній частині суд наголосив, що фракції парламенту є визначальними у формуванні коаліції у Верховній Раді.

Вимога щодо сукупної чисельності народних депутатів України, які у складі депутатських фракцій формують коаліцію депутатських фракцій, стосується як моменту формування коаліції, так і всього періоду його діяльності.

«Таким чином, до складу коаліції депутатських фракцій можуть увійти лише ті народні депутати, які є у складі депутатських фракцій, що сформували коаліцію», - сказано і рішенні КС.