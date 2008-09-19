БЮТ не виконає указу Ющенка про розпуск ВР без рішення суду
Томенко обгрунтував позицію
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що фракція БЮТ не виконає указ Президента про розпуск парламенту, якщо він буде виданий без консультацій з головами всіх фракцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
Віце-спікер наголосив, що Президент не матиме права видати указ про розпуск ВР без попередніх консультацій з лідерами фракцій парламенту. «Президент перед розпуском парламенту має в обов’язковому порядку провести консультації з головою ВР, його заступниками та головами депутатських фракцій», - сказав він.
При цьому М.ТОМЕНКО зазначив, що навряд до глави держави прийдуть лідери всіх п’яти фракцій і попросять достроково припинити повноваження ВР.
«Я думаю, що максимальна кількість учасників таких консультацій буде складатися з голови ВР і керівника однієї фракції. Це означає, що конституційно передбачена норма проведення консультацій не відбудеться, і спроби підштовхнути Президента видати указ про розпуск парламенту за умови непроведення консультацій, очевидно, буде тлумачитись як незаконна дія», - сказав М.ТОМЕНКО.
За його словами, на сьогодні немає жодних підстав для того, щоб рахувати дні до розпуску парламенту. Віце-спікер не виключив, що можливий варіант, коли депутати ситуативно домовлятимуться і працюватимуть далі. За словами М.ТОМЕНКА, парламент протягом цієї сесії працює ефективно, він аргументував свої слова тим, що з 2 по 18 вересня ВР ухвалила 152 постанови, 11 законів про ратифікацію, 20 законів в цілому, 12 – в першому читанні і щодо трьох законів подолала вето Президента.
М.ТОМЕНКО запевнив, що фракції зроблять все можливе для ефективної роботи і не допустять розпуску ВР.
Він також запевнив, що фракція БЮТ не виконуватиме указ Президента про дострокове припинення повноважень парламенту, якщо він буде виданий без проведення консультацій, і звернеться з цього приводу до Конституційного Суду.
«Поки суд не прийме рішення, ми не вважатимемо, що цей указ потрібно виконувати», - наголосив віце-спікер.