Луценко обурений - політрада НУ-НС без нього обговорює союз з Литвином

Міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що представників “Народної самооборони” не запросили на вчорашнє засідання політради блоку НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам.

“Нашого представника не запросили на засідання політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому обговорювався можливий формат коаліції з Блоком Литвина. Нам просто про це не повідомили”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що депутатська група “Народна самооборона” внесла пропозицію про необхідність розгляду питання про можливе створення коаліції за участю фракції Блоку Литвина для її розгляду на засіданні фракції НУ-НС. “А коли це питання обговорювалось на політраді, не довели навіть до нашого відома, - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також вважає, що за сьогоднішньої політичної ситуації ймовірність проведення дострокових виборів зростає.