Канада відреагувала на кримські події: немає доказів російським звинуваченням

Відповідну заяву розміщено на сайті уряду Канади.

"Я стурбований зростанням напруженостю у відносинах між Росією та Україною, а також діями та риторикою, які сприяють цій напруженості. Ми не бачили ніяких доказів, що підтверджують недавні російські звинувачення", - йдеться у повідомленні.

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Також Канада закликала сторони активізувати свої дипломатичні зусилля і зробити все можливе, щоб уникнути провокацій.

"Канада раніше засуджує порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України, і ми тверді у своїй позиції, не визнаємо незаконну анексію Криму", - наголошується в заяві.

Крім того, Діон закликав дотримуватися Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".