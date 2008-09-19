Катерина Ющенко: наші діти повинні мати конкурентні переваги

Сучасні виклики вимагають рішень, які забезпечать нашим дітям конкурентні переваги у глобальній економіці – Катерина Ющенко

Київ. 19 вересня. УНІАН. Сучасні виклики підштовхують нас сьогодні зосередитися на прийнятті рішень, які завтра забезпечать нашим дітям конкурентні переваги у глобальній економіці.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді “Україна 3000”, на цьому наголосила голова Наглядової ради Фонду дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО у своєму виступі на пленарному засіданні щорічного освітнього форуму “Артеківські діалоги”.

“Сучасні виклики підштовхують нас сьогодні зосередитися на прийнятті рішень, які завтра забезпечать нашим дітям конкурентні переваги у глобальній економіці, а нашій країні – місце серед лідерів”, – сказала К.ЮЩЕНКО. “Усвідомлюючи себе частиною глобального світу, Україна має визначити високоякісну освіту як суспільний пріоритет”, – підкреслила вона.

К.ЮЩЕНКО наголосила на необхідності рівного доступу до освіти, культури, медицини людей з особливими потребами і розповіла про ініціативи у цьому напрямі: програму “Радість дитинства – вільні рухи”, підтримку Спеціальної олімпіади для людей із розумовою відсталістю, допомогу дітям із вадами слуху та зору.

Як повідомляв УНІАН, освітній форум “Артемівські діалоги” проходить в “Артеку” 18-21 вересня за офіційної підтримки ЮНЕСКО та Кабінету Міністрів України. У форумі беруть участь майже 350 представників освітянської спільноти, міжнародних інституцій, бізнес-структур, громадських, молодіжних та благодійних організацій з України, Білорусі, Росії, Польщі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, Великої Британії, Німеччини, Туреччини.