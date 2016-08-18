У Панамі затримано легендарного Каськіва, який підписав угоду на мільярд доларів з лижним інструктором

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. "Саме в цей момент ми отримали повідомлення про затримання у Панамі друга іспанського інструктора – пана Каськіва, який нами також оголошений у міжнародний розшук за ст. 191 ("розкрадання") і інші службові злочини", – сказав він.

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Владислав Каськів з 23 грудня 2010 по 15 березня 2014 очолював Держагентство з інвестицій та управління національними проектами. За даними МВС, під керівництвом Каськіва з Держінвестпроекту було вкрадено кілька сотень мільйонів гривень.

У зв'язку з цим Каськіву висунули підозру за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу ( "привласнення, розтрата майна"; "службове підроблення") в рамках розгляду справи про розкрадання державних коштів в 2012-2013 роках на 7,5 млн грн за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг, як виявилося, фіктивних.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Владислав Каськів оголошений в розшук, а його майно арештоване.

У 2012 році Каськів підписав угоду на мільярд доларів з іспанської кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.