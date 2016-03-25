Екс-голова Держагентства з інвестицій Каськів оголошений в розшук - Аваков
Колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів оголошений в розшук.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Каськів оголошений в розшук. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 з ч. 2 ст. 366 КК України", - написав він.
За словами міністра, департаментом захисту економіки МВС спільно з Генеральною прокуратурою розслідувано та доведено для розгляду в суді один з багатьох протиправних епізодів діяльності "екс-голови Держкомфінпослуг" часів Януковича Владислава Каськіва (пізніше Аваков виправив це формулювання на "екс-голови Держагентства з інвестицій").
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"Йдеться про розкрадання державних коштів в 2012-2013 роках - 7,5 мільйона гривень за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося, фіктивних", - зазначив Аваков.
За його словами, рішенням суду Каськів, що тривалий час переховується за кордоном, оголошений в розшук, на його майно накладено арешт.
"У розслідуванні знаходиться ще кілька епізодів на значно більші суми розкрадань державних коштів. Скільки мотузочці не витися...", - додав глава МВС.
Нагадаємо, посаду голови Нацагентства з інвестицій Каськів обіймав з грудня 2010 по березень 2014 року, головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг він ніколи не був.
Каськив объявлен в розыск. Ему повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.Департаментом защиты э...Опубликовано Арсеном Аваковым 25 марта 2016 г.