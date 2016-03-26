Каськів вважає свое оголошення у розшук політичною боротьбою

Про це Каськів написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Кому і що сьогодні можуть дати ці політичні інтриги? Чому вони думають, що нашвидку зліплені підозри дадуть якісь політичні бонуси? Чому вони кожен раз використовують цю зброю для політичної боротьби перед важливими подіями, гучними відставками і важливими голосуваннями в парламенті?", - повідомив він.

Каськів додав, що автори постанови про оголошення його в розшук хочуть силовим способом усунути конкурентів". Він знову заявив, що не переховується від органів слідства і що і ГПУ, і МВС знають, де він знаходиться.

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Екс-голова Держагентства каже, що нічого не крав, а на державній службі приніс в українську економіку майже 2 млрд дол.

Каськів сказав, що "категорично готовий" співпрацювати зі слідством в Україні. "Бажано за європейськими стандартами, а не на основі політичної розправи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів оголошений в розшук.

Нагадаємо, посаду голови Нацагентства з інвестицій Каськів обіймав з грудня 2010 по березень 2014 року, головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг він ніколи не був.