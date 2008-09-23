Єхануров обговорить воєнно-політичну ситуацію в Чорноморському регіоні

Сьогодні, 23 вересня, українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ відбула з дводенним офіційним візитом до Турецької Республіки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, по прибуттю до Анкари, міністр оборони України покладе вінки і квіти до Мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка та зробить запис у Книзі почесних гостей.

В цей же день заплановано зустріч Ю.ЄХАНУРОВА з міністром національної оборони Турецької Республіки Мехметом Веджді ГЬОНЮЛЕМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів керівники оборонних відомств України і Туреччини планують обговорити воєнно-політичну ситуацію в Чорноморському регіоні та широкий спектр питань двостороннього співробітництва в оборонній сфері. Крім того, обговорюватимуться питання розвитку збройних сил обох країн та стан співробітництва в рамках Україна-НАТО.

Також в перший день візиту Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з начальником Генерального штабу Збройних сил Туреччини армійським генералом Мехметом Ількером БАШБУГОМ та Генеральним секретарем Ради національної безпеки Турецької Республіки Тахсіном БУРДЖУОГЛУ.

Наступного дня, 24 вересня, заплановано зустріч міністра оборони України з прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом Тайіпом ЕРДОГАНОМ та директором Департаменту оборонної промисловості Міністерства національної оборони Турецької Республіки М.БАЙАРОМ.

Також представники української офіційної делегації відвідають та ознайомляться з продукцією підприємства оборонно-промислового комплексу Туреччини “Aselsan”, Центр оперативного управління операціями Збройних сил Туреччини та розташування 28-ї механізованої піхотної бригади 4-го окремого армійського корпусу Збройних сил Туреччини.