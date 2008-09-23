Україні «сватають» угоду про колективну безпеку з Росією

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) -найефективніша організація безпеки для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА.

«Я багато разів казав, що з погляду дії держави із забезпечення безпеки, Україна дуже серйозно пов`язана з державами пострадянського простору, передусім Росією», - сказав М.БОРДЮЖА.

Зокрема, він зазначив, що в обох країн єдина військова школа, армія експлуатує одну і ту саму військову техніку, окрім цього, Україна не може ефективно боротися без участі відповідних спеціальних служб РФ з незаконним розповсюдженням наркотиків, нелегальною міграцією.

«Я вважаю, що найрозумніше і менш витратне – це участь України в системі колективної безпеки, створюваної державами колишнього Радянського Союзу, тобто в рамках ОДКБ», - наголосив він.

За словами М.БОРДЮЖІ, для цього потрібне тільки бажання політичної еліти та розуміння того, що побудувати ефективну систему безпеки можна взаємодіючи із сусідніми державами, а не з державою, яка розташована від України за тисячі кілометрів».

Він зазначив, що для вступу в ОДКБ немає таких умов, які висувають представники НАТО.

«Потрібне бажання та дотримання певних суто процедурних питань, які регламентовані відповідними документами ОДКБ щодо прийому тієї чи іншої держави в організацію», - додав М.БОРДЮЖА.

Довідка УНІАН. Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політичний союз, створений колишніми радянськими республіками на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Договір продовжується автоматично кожні п`ять років.