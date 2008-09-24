Черновецький готовий взяти Кільчицьку назад

Заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА може повернутися до роботи в мерії у будь-який слушний для неї час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на брифінгу в мерії, відповідаючи на запитання, чи повернеться І.КІЛЬЧИЦЬКА на свою посаду після народження дитини (21 вересня І.КІЛЬЧИЦЬКА народила сина – УНІАН), і чи можливо, що її обов`язки будуть розширені.

“Коли захоче, тоді й повернеться”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, наголосивши, що дуже задоволений тим, як працювала і справлялася зі своїми обов`язками І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На другу частину запитання мер відповів: “Якщо захоче більше, то візьмемо на більше (обов`язків – УНІАН)”.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 р.

18 червня 2008 року з`явилася інформація про те, що І.КІЛЬЧИЦЬКА звільнилася з посади заступника голови КМДА.

19 червня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що йому буде "дуже складно знайти заміну" І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ. За словами мера, вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.