Черновецький готовий взяти Кільчицьку назад

15:27, 24 вересня 2008
Політика
1233 0

“Коли захоче, тоді й повернеться”

 Заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА може повернутися до роботи в мерії у будь-який слушний для неї час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на брифінгу в мерії, відповідаючи на запитання, чи повернеться І.КІЛЬЧИЦЬКА на свою посаду після народження дитини (21 вересня І.КІЛЬЧИЦЬКА народила сина – УНІАН), і чи можливо, що її обов`язки будуть розширені.

“Коли захоче, тоді й повернеться”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, наголосивши, що дуже задоволений тим, як працювала і справлялася зі своїми обов`язками І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На другу частину запитання мер відповів: “Якщо захоче більше, то візьмемо на більше (обов`язків – УНІАН)”.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА була призначена заступником голови КМДА 17 липня 2006 р.

18 червня 2008 року з`явилася інформація про те, що І.КІЛЬЧИЦЬКА звільнилася з посади заступника голови КМДА.

19 червня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що йому буде "дуже складно знайти заміну" І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ. За словами мера, вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter