Янукович каже, що у нього з Ахметовим «нормальні стосунки»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про відсутність розколу в партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, відповідаючи на запитання, зокрема, щодо протистояння всередині партії між ним і народним депутатом Рінатом АХМЕТОВИМ.

За словами лідера ПР, у них «нормальні стосунки». «Нас багато що об’єднує», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Ніколи не буде такого, щоб хтось розколов Партію регіонів», – сказав він, зазначивши, що партія «міцна була, є і буде».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, чутки про нібито протистояння в партії «запускають» конкуренти та опоненти. «Те, що політика в Україні брудна, це ні для кого не секрет», - зазначив лідер “регіоналів”.

Говорячи про секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ, яка була виключена Політрадою Партії регіонів із партійних лав 1 вересня, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що між ними «ніякого конфлікту не було». «Вона обрала собі шлях, і вона пішла своїм шляхом», - сказав він, додавши, що партія з цього приводу «висловила свою точку зору».

«Ми не робимо з неї ворога, але політично ми стали на різні позиції, її – збігається з позицією Президента», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«В партії зараз місця їй (Р.БОГАТИРЬОВІЙ – УНІАН) немає», – підсумував лідер ПР, зазначивши при цьому, що необхідно поважати кожну позицію.

Як повідомляв УНІАН, донедавна Р.БОГАТИРЬОВА була членом Партії регіонів і входила до Політради цією політичної сили.

1 вересня Політрада Партії регіонів виключила Р.БОГАТИРЬОВУ з лав партії. Приводом для цього рішення стала заява секретаря РНБО під час візиту до США про те, що позиція лідера партії В.ЯНУКОВИЧА про необхідність визнання Україною незалежності Південної Осетії та Абхазії є його особистою думкою, а не позицією Партії регіонів.

5 вересня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів не має наміру переглядати рішення про виключення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Р.БОГАТИРЬОВОЇ зі своїх лав.