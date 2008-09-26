Коаліція між БЮТ, НУ-НС і Блоком Литвина можлива, якщо...

Парламентська коаліція в форматі БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина можлива, якщо буде сформовано чіткий план дій аж до президентських виборів, вважає народний депутат України (фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”), лідер ГП «Пора» Владислав КАСЬКІВ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГП “Пора”.

За словами В.КАСЬКІВА, «за вступ України до НАТО треба заплатити будь-яку ціну, адже це питання збереження суверенітету України». «Ціна відома - створення реальної коаліції в форматі БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина. Але це можливо, лише якщо БЮТ відмовиться від зобов`язань, взятих перед Партією регіонів, та за умови компромісу між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Юлією ТИМОШЕНКО», - наголошує політик.

«На моє переконання, коаліція в форматі БЮТ, НУНС і Блок Литвина можлива лише за умови домовленостей не на 1 день, а лише тоді, коли буде сформований чіткий і конкретний план дій аж до президентських виборів», - підкреслив В.КАСЬКІВ.

«Найкращим способом зупинити хаос в країні і перестати грати за російським сценарієм – це зробити владу єдиною і прийняти консолідоване рішення про повернення всієї відповідальності за ситуацію в країні Президенту України, а люди нехай на чергових виборах назвуть прізвище найбільш достойного претендента. Це буде компроміс довкола правил гри, а не довкола прізвищ. Такі правила мають влаштувати всіх, включно з ЯНУКОВИЧЕМ», - переконаний лідер ГП "Пора".