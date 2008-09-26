Медведчук поїхав до Москви готувати візит Тимошенко?

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявляє, що пошуки підтримки за межами України з боку БЮТ останнім часом інтенсифікувалися.

Про це йдеться у поширеному прес-службою Президента України коментарі А.КИСЛИНСЬКОГО.

“Протягом останніх днів інтенсивність заяв очільників БЮТ щодо формування коаліції з блоком НУ-НС та Блоком Литвина зашкалювала. Однак факти свідчать про протилежне. Цього тижня підключилася “важка артилерія” - до “білокам’яної” виїхав В.МЕДВЕДЧУК, який готує візит прем’єр-міністра України і переконує Кремль у готовності БЮТ до коаліції з Партією регіонів”, - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, ключовими аргументами на підтвердження цього є голосування фракції БЮТ спільно з Партією регіонів за нову редакцію закону про держслужбу, яка фактично запроваджує для російської мови офіційний статус.

Водночас, зазначає він, російська сторона не поспішає підтверджувати згоду на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, чекаючи додаткових гарантій виконання з її сторони зобов‘язань. “Примітно, що на пряме запитання журналістів про відносини Ю.ТИМОШЕНКО з В.МЕДВЕДЧУКОМ лідер БЮТ учора не дала чіткої відповіді - ані підтвердила, ані спростувала твердження про тісну співпрацю з одіозним політиком минулого. Така поведінка прем‘єр-міністра лише посилює у суспільстві підозри щодо відпрацювання кремлівського сценарію провідними політичними силами українського парламенту”, - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Водночас він наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий сприйняти будь-який формат коаліції у Верховній Раді, бо лише таким чином політики візьмуть на себе відповідальність за соціально-економічний розвиток країни.

На думку заступника глави Секретаріату, це передусім означає, що БЮТ і ПР повинні перейти від кулуарних домовленостей до етапу юридичного оформлення своїх відносин, свідками яких уже четвертий тиждень поспіль є громадяни України. “Інакше ситуація нагадує сюжет про сором’язливих коханців, які вперто не хочуть йти під вінець, але не можуть жодної ночі провести без побачення. Якщо припустити, що Юля Володимирівна змінила свою позицію, відмовилася від реалізації кремлівського сценарію і справді прагне відновити демократичну коаліцію, тоді тим більше не можна марнувати жодної хвилини і на практиці - формуванням спільного порядку денного ВРУ та спільними голосуваннями - доказати щирість своїх заяв”, - сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату вважає, що рішення Ю.ТИМОШЕНКО є визначальним для формування чи не формування нової коаліції.