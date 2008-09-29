Яценюк зустрінеться з Королем Швеції

Завтра, 30 вересня, о 15.40 голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зустрінеться з Його Величністю Королем Швеції КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ (вул. Грушевського, 5, зала нарад, вхід через 9-й під`їзд).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація представників ЗМІ на захід проводиться сьогодні, 29 вересня, з 14.00 до 16.00 за тел.255-23-60.